14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Bodrum'da yapıldı

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve 9 ülkeden 800 sporcunun katıldığı organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 6 kilometrede kadınlarda Eliv Delve Başer, erkeklerde Efe Erduran birinci oldu. Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 2008 metrede kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Halim Lafçı birinciliği elde etti. Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 3008 metrede birinciliği kadınlarda Iryna Amshennikova, erkeklerde Efe Erduran kazandı. STH & Hapimag Sea Garden Resort Açık Su Yüzme Şampiyonası 1 kilometrede kadınlarda Ekaterina Avramova, erkeklerde Halim Lafçı birinciliğe ulaştı. Hapimag Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 10 kilometrede kadınlarda Bengisu Avcı Erdoğan, erkeklerde Emre Erdoğan birinci oldu.

Son Dakika

Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş

Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar

Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti

Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu

Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi

Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı

Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak