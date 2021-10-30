Üye Girişi
18 sporcu ödüllerini aldı - Son Dakika

18 sporcu ödüllerini aldı

30.10.2021 09:54
18 sporcu ödüllerini aldı

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer'in de ödüllendirildiği bayram etkinliğinde toplanda 18 sporcuya ödül verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, dün Kayseri'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, 2021 yılında çeşitli spor branşlarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödülleri, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel tarafından takdim edildi. Ödül alan sporcular şu şekilde;

Hayriye Türksoy Hançer-Kick Boks Dünya İkincisi

Fatma Maraşlı, Yunus Emre Aslan-Okçuluk Avrupa Şampiyonluğu

Muammer Şahin-Avrupa Halter Şampiyonası-Avrupa İkincisi

Zehra Kaygısız-Avrupa Tekvando Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Yusuf Yazıcı-Avrupa Güreş Şampiyonası, Avrupa üçüncüsü

Cihat Ulus-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Bahri Doğru-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Ramazan Barbaros-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Burcu Subatan-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan ikincisi

Göktuğ Taşdelen-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Halil Sade-Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Elif Dağdelen, Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ömer Amaçtan- Balkan Atletizm Şampiyonası, Balkan üçüncüsü

Ersin Tekal- Trabzon Yarı Maratonu, 10 km turnuva birincisi

Furkan Akçam- Alanya MTB Cup, Gençler turnuva birincisi

Mert Efe Kılıçer-Uluslararası Jimnastik turnuvası, gençler turnuva birincisi

Funda Taşkın-Alanya Karaburun MTB Cup, Genç kızlar turnuva ikincisi - KAYSERİ

18 sporcu ödüllerini aldı
18 sporcu ödüllerini aldı
18 sporcu ödüllerini aldı

Cumhuriyet, Kick Boks, Atletizm, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18 sporcu ödüllerini aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi 10:46 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü 10:39 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı 10:37 Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı
10:10 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir 09:59 Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu 09:11 AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu
Siirt'te 09:05 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı 08:59 Esra Erol'da yaşananlar pes dedirtti: Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı

Son Dakika Haberleri
10:47 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
10:45 İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi
10:42 Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?
10:38 Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
10:38 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu
10:36 Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı
10:11 Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans
10:09 "Ekonomi bakanı olmak ister misiniz?" sorusuna Özgür Demirtaş'tan cevap
10:06 Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi
09:57 Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Falcao, en iyi futbolcu seçildi
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
10:47
Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?         
10:43
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu         
10:38
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten konserde muhteşem dans         
10:12
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz         
09:06
Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü Eşiyle tartışan kadın, balkondan sarkıttığı çarşafla kaçmaya çalışırken 3. kattan betona düştü         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla iki bakanlığa kritik atamalar         
08:59
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı         
18:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 11:01:06. #1.11#
SON DAKİKA: 18 sporcu ödüllerini aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement