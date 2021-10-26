21. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'na doğru

Bu sene 21'incisi düzenlenecek Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı TED Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşti. 24-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz ve Turnuva Direktörü Melis Yafe katıldı.

Pazar günü başlayan eleme maçlarından sonra Türk oyuncu Ayşegül Mert'in ana tabloya çıktığını söyleyen Turnuva Direktörü Melis Yafe, "Bu turnuva bizim için çok anlamlı özel bir turnuva o yüzden tüm hazırlıklarımızı çok güzel yaptık. Güzel bir hafta olmasını diliyoruz" dedi.

Ülkemizin tenis ülkesi olması yolunda yapmış olduğu her turnuvanın bir basamak olduğunu söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Cumhuriyet Bayramı ilan edilmiş bu haftada Cumhuriyet Kızları gibi anlamlı bir turnuvanın 21'incisini düzenliyor olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonlar hep birlikte yapılırken değerli, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübümüz bu turnuvayı gelenekselleştirdi. TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz'a, Yönetim Kurulu Üyelerine bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen turnuva çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim sporcularımızın bu turnuvalarda şampiyon olmak için yarışıyor olması bizim için çok değerli. 15 sporcumuz bu turnuvada bu hafta yarışacak. Sporcularımızın gelişimi ve Türkiye'nin bir tenis ülkesi olabilmesi için düzenlemiş olduğumuz bu güzel turnuvada TED Spor Kulübü, Federasyonumuzun önemli bir paydaşı. Hem erkekler hem de kadınlar tenisinde bir istasyon olan Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'ne minnettarız" diye konuştu.TED Spor Kulübü olarak amaçlarının gençleri spora başlatmak olduğunu ifade eden TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, "Açık havada yapılan tenis sporunun Covid salgınından sonra ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük ve turnuvalarımızı artırmak istedik. Yeni dönemde Başkanımız da bu turnuvaları artırma sözü verdi. Gelişen ekonomik düzende bu turnuvaların ülkemizde yapılması çok önemli. Tenisçi yetişmesi açısından daha düşük kalibredeki turnuvaların önemi büyük. Turnuvamızın güzel geçeceğini düşünüyorum, umarım kızlarımız bu önemli haftada final oynayarak bizi gururlandırırlar ve böyle turnuvaları yapmamız için bize manevi destek vermiş olurlar" dedi.

Ana tabloda teklerde Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Zeynep Sönmez, Ayla Aksu, Ceylin İpek, Ela Yener ve Ayşegül Mert'in yarıştığı turnuvanın tekler finali 30 Ekim Cumartesi 13.30'da başlayacak.