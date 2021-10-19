Üye Girişi
22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor - Son Dakika

22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor

19.10.2021 14:35
22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Spor Akademisi' gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen 'Spor Akademisi' gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz spor okullarında 5 bin öğrenci eğitimini tamamlarken, Kış okullarında ise 22 branşta 3 Bin öğrenci kurs görüyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa imzalanan protokolle birlikte yaz aylarında gerçekleştirilen ve 5 Bin gencin sporla buluşmasına ön ayak olan Başkan Özlü, kış spor okullarında da 3 bin gencin sporla buluştuğunu söyledi.

"Projelerin en önemli sacayağı bugünün sporcuları"

Başkan Özlü, kış okulları çalışmalarına yönelik yaptığı değerlendirmede, "7'den 70'e her yaştan vatandaşımızın ihtiyacında yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Spor da en önemli ihtiyaçlarımızdan biridir. Küçük yaşlarından itibaren çocuklarımızın sporla buluşmasını sağlamak, onların gelişimlerinde pay sahibi olmak bizler için büyük mutluluk kaynağı. Yaz spor okullarını başarıyla tamamladık ve hız kesmeden kış spor okullarımızla eğitimlere yeniden başladık. 22 branşta 45 antrenörümüzle 3 bin gencimizi yeniden sporla buluşturduk" dedi.

"Hedefimiz, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek"

Spor okullarına katılım sağlayan gençlerin kullanacakları malzemelerin ve ulaşımlarının belediye tarafından sağladığını belirten Başkan Özlü, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz de antrenör ve tesisler noktasında paydaşımız olarak yanımızda oluyor. Hedefimiz, çok daha fazla sayıda gencimize ulaşarak spor etkinliklerinin yapılmasını sağlamak. Her branşta başarı hikayesi yazarak, geleceğin milli sporcularını yetiştirip Düzce'yi spor şehri yapmaya kararlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, spor okullarımızda eğitimlerine devam eden gençlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ücretsiz eğitimler devam ediyor

7-18 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Kış Spor Akademisinde, Atletizm, Badminton, Basketbol, Bilardo, Cimnastik, Hentbol, Futbol, Güreş, Halter, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Oryantiring, Okçuluk, Tenis, Voleybol, Yüzme, Tekvando, Wush ve Bedensel Engelliler (Halter, Güreş ve Okçuluk) olmak üzere toplam 22 branşta 3 bin öğrenci 45 antrenör eşliğinde eğitim görmeye devam ediyor. - DÜZCE

22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor
22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor
22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor

Düzce Belediyesi, Güreş, Milli, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş 14:28 İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler 14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif 13:51 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı 13:41 Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor 13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor 12:39 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor

Son Dakika Haberleri
14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler
14:07 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi
14:06 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi         
14:08
Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi         
14:04
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:40:16. #1.13#
SON DAKİKA: 22 Branşta 3 bin genç sporla buluşuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement