A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

A. Denizlispor'un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.
Programa göre A. Denizlispor'un maçları şu şekilde:
9. Hafta
A. Denizlispor - Balıkesirspor
16 Ekim Cumartesi - 16.00
Denizli Atatürk Stadyumu
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
Altaş Denizlispor - Şile Yıldızspor
27 Ekim Çarşamba - 14.00
Denizli Atatürk Stadyumu
11. Hafta
A. Denizlispor - Kocaelispor
31 Ekim Pazar - 19.00
Denizli Atatürk Stadyumu
12. Hafta
Tuzlaspor - A. Denizlispor
5 Kasım Cuma - 20.00
Vefa Stadyumu
13. Hafta
A. Denizlispor - Keçiörengücü
21 Kasım Pazar - 16.00
Denizli Atatürk Stadyumu
35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
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