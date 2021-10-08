35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek. - DENİZLİ

Programa göre A. Denizlispor'un maçları şu şekilde:

A. Denizlispor 'un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

Son Dakika › Spor › A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu - Son Dakika Spor

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