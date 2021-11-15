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A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı

15.11.2021 13:34

Ormanda ve kentin çeşitli noktalarında yürüyüş yapan Ay-yıldızlı ekipte morallerin yüksek olduğu görüldüPODGORİTSA / DHA - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı kafilesi, maçın oynanacağı başkent Podgoritsa'da...

Ormanda ve kentin çeşitli noktalarında yürüyüş yapan Ay-yıldızlı ekipte morallerin yüksek olduğu görüldü

PODGORİTSA/ DHA -

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı kafilesi, maçın oynanacağı başkent Podgoritsa'da gezintiye çıktı.

A Milli Takım kafilesi, dün akşam THY'ye ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın Podgoritsa Havalimanı'na geldi. Milliler bugün ise Karadağ maçının oynanacağı başkent Podgoritsa'da şehir turu attı. Ormanda ve kentin çeşitli noktalarında yürüyüş yapan Ay-yıldızlı ekipte morallerin yüksek olduğu görüldü.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcusu, akşam TSİ 21.00'de online ortamda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler son çalışmasını ise TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda yapacak.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki onuncu ve son maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Podgorica Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak. Maçta aynı ülkeden Sascha Nicolai Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.

A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı
A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Karadağ, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Podgoritsa'da şehir turu attı - Son Dakika Spor


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