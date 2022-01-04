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SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı - Son Dakika

SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

04.01.2022 15:45
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte spor faaliyetlerinin lokomotifi olan Spor A.Ş.'deki faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarla spora verdiği önemi gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte spor faaliyetlerinin lokomotifi olan Spor A.Ş.'deki faaliyetleri çeşitlendirerek sürdürdüğü çalışmalarla spora verdiği önemi gösterdi. Kayseri'de, 2021 yılında Spor A.Ş. aracılığı ile toplam 154 bin 800 kişiye spor hizmeti verildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkalığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş. yıl içerisindeki dönem kursları, etkinlik ve spor aktiviteleri ve spor okulları ile toplumun her kesimine spor sayesinde sağlıklı yaşam fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin verdiği halı saha, yüzme havuzu, su kayağı gibi günlük hizmet verilen tesislerden 2021 yılında toplam 72 bin 500 kişi faydalanırken, söz konusu yılda 8 bin 292 aktif üyesi bulunan Spor A.Ş. halkın spor ihtiyaçlarına özveri ile cevap verdi.

Spor A.Ş. tarafından yıl içerisinde düzenlenen plaj futbolundan, park sporlarına, bisiklet turlarında doğa kamplarına kadar pek çok etkinlik ve organizasyondan faydalanan kişi miktarı ise 69 bin oldu. Her yaş gurubuna hitap eden etkinlikler ve organizasyonlarla toplumun tüm kesimleri sportif faaliyetlere dahil edildi.

Kayseri'de amatör ve etkinliğe dayalı spor faaliyetlerinin yanı sıra gerek şehirde, gerek yurt ve gerekse yurt dışı düzeyinde profesyonel spor faaliyetleri ile spor müsabakalarına yönelik de çalışmalarını spor okullarında 13 bin, Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 13 branşta 500 altyapı ve lisanslı sporcusuyla yürüttüğü faaliyetlerle Spor A.Ş., bu kapsamda pek çok ulusal ve uluslararası başarılara da imza attı. İl bazında bulunan derecelerin yanı sıra okçuluk, Wushu ve Kickboks branşlarında Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan Spor A.Ş. bünyesindeki sporcular 14 Türkiye Şampiyonluğu, 10 Türkiye ikinciliği, 16 Türkiye üçüncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü ve 1 de dünya şampiyonluğu elde etti.

Ayrıca 2021 yılında 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla düzenlenen Kültepe temalı İstikbal Kayseri Yarı Maraton ile bir ilk daha hayata geçiren Spor A.Ş.'nin yarı maratonu sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlere yaklaşan elit ve amatör sporcu Kayseri'de buluştu. - KAYSERİ

SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı
SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı

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Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SPOR A.Ş., 1 yılda yaklaşık 155 bin sporsevere ulaştı - Son Dakika Spor


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