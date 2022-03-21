Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

21.03.2022 12:07
Spor A.Ş Okçuluk Turnuvası sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen yetişkin ve 11-15 yaş çocuk Okçuluk Turnuvası tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş tarafından düzenlenen yetişkin ve 11-15 yaş çocuk Okçuluk Turnuvası tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 3. Kış Dönemine kayıtlı Spor Okulu yetişkin ve 11-15 yaş çocukları arasında düzenlenen Okçuluk Turnuvası sona erdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle:

Yetişkinler Kategorisi:

1. Süleyman Karayel

2. Ekrem Ayrı

3. Efe Rahmanoğlu

11-15 yaş kategorisi:

1. Emin tuna Karabulut

2. Kutay Evci

3. 3. Erdem Can Tan - KAYSERİ

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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