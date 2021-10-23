Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Muradiye Spor Salonu'nda 92 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 12-14 yaş kategorisinde dereceye girenler belli oldu.

Yarın 15-17 yaş ile yetişkin gruplarıyla devam edilecek organizasyonda, 12-14 yaşta dereceye girenler şöyle:

Takımlar: 1. Manisa Spil Gençlik, 2. Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. Mavişehir Şavkar.

Gruplar: 1. Elif Sezen-Elif Karaduman-Elif Sadıkoğlu, 2. Ömür Günay-Selin Özermiş- Yudum Atan, 3. Gülşah Gürel- Elif Naz Kokaroğlu.

Çiftler: 1. Eylül Naz Aygör-Arın Pekönür, 2. Ekin Su Çevik- Murat Mert Erdiç, 3. Ayşe Selen Erkal-Mehmet Emin Koşum.

Kızlar: 1. Eylül Naz Aygör, 2. Selin Özermiş, 3. Yudum Atan.

Erkekler: 1. Arın Pekönür, 2. Murat Mert Erdiç, 3. Mehmet Emin Koşum.