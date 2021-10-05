Afyonkarahisar'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri Afyonkarahisar'da başladı.

Amatör Spor Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da sportif etkinlikler ile dopdolu geçecek. 7 Ekim'de Afyonkarahisar Zafer Meydanı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda son bulacak ve spor salonunda yapılacak açılış töreniyle yapılacak. Etkinlikler kapsamında 3 bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran, yapılan çalışmalarla adeta küllerinden yeniden doğan Frig Vadisi içerisinde bulunan Ayazini Köyü ve Emre Gölü'ne bir bisiklet turu düzenlenecek. 9 Ekim 2021 tarihinde Ayazini köyü-Emre Gölü'ne düzenlenecek olan bisiklet turu saat 11.30'da başlayacak. Bisiklet turu için vatandaşların 9 Ekim'de Zafer Meydanı'nda toplanmaları gerektiği açıklandı. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR