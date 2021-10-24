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Afyonspor evinde berabere kaldı - Son Dakika

Afyonspor evinde berabere kaldı

24.10.2021 00:36
Afyonspor evinde berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

STAT: Zafer

HAKEMLER: Murat Türkoğlu **, Akın Karabacak **, Giray Kara **,

AFJET AFYONSPOR: Bayram Olgun **, Taha Can Velioğlu **, Süleyman Olgun**, Feyyaz Belen **, Melik Derin ** (DK. 63 Mehmet Can Kocabaş *), Cihan Özkara ** (DK. 71 Fatih Aktay *), Doğan Ateş ***, Erdinç Pekgöz ** (Dk. 46 Nazmi Candoğan **), Erhan Şentürk **, Mithat Pala **, Celal Hanalp ** (DK. 86 Alper Tursun ?),

ETİMESGUT BELEDİYE: Emre Selen **, Özkan Taştemur **, İsmail Güner **, Berk Akgönül **(DK. 83 Mehmet Ali Akın?), Maksut Taşkıran ** (Dk. 60 Ahmet Karadayı *), Engin Bekdemir ** (DK. 76 Emre Gündoğdu *), Göksu Türkdoğan *** (DK. 83 Feyyaz Aydil?), Halil Köçer **,

Mehmet Cansın Çiçek **, Turan Yılmaz **, Ömer Kandemir **,

GOL: DK. 25 Göksu Türkdoğan (Etimesut Belediyespor)

SARI KARTLAR: DK. 51 Bayram Olgun, DK. 56 Celal Hanalp, DK. 70 Nazmi Candoğan DK. 90+3 İsmail Haktan Odabaşı (AFJET Afyonspor) DK. 66 Özkan Taştemur, DK. 89 Feyyaz Aydil, DK. 90+3 Mehmet Ali Akın (Etimesut Belediyespor)

KIRMIZI KART: DK. 53 Ümit Bozkurt (Etimesut Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR

Futbol Federasyonu, Süleyman Olgun, Giray Kara, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor evinde berabere kaldı - Son Dakika Spor


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