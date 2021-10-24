Afyonspor evinde berabere kaldı

TFF 2. Lig Kırımızı Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 9. haftasında evinde Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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