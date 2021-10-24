Akhisarspor paraşütsüz

Süper Lig'den 7 sezonluk mücadelenin ardından 2019 yılında, 1'inci Lig'den de geçen sezon küme düşen Akhisarspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta da üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledi.

Süper Lig'den 7 sezonluk mücadelenin ardından 2019 yılında, 1'inci Lig'den de geçen sezon küme düşen Akhisarspor, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta da üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledi. Geçen sezon 1'inci Lig'e veda ettikten sonra transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı futbolcuların kaldığı kadrosunu telafi edemeyen Akhisar, lige 3 maçta 2 galibiyetle başladıktan sonra sert fren yaptı. Son 5 maçta yalnız 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekip, dün evinde Uşakspor önünde 59'uncu dakikada Bertuğ'la öne geçtikten sonra Uşakspor'un 60'ncı dakikada altyapısından yetişen eski oyuncusu Onurcan'la bulduğu gole engel olamayıp ardından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grupta 7 puanla 17'nci sıraya, düşme hattına gerileyen Akhisarspor'da taraftarlar, henüz 2.5 yıl önce Süper Lig takımıyken 3'üncü Lig'e düşme korkusu yaşamaya başladı.



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