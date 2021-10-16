Altaş Denizlispor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik sorumlusu Bulut Turhan, maçı zor da olsa kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Turhan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mutlaka kazanmaları gereken bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.

Son 2 maçta iyi sonuçlar alamadıklarını hatırlatan Turhan, "Bu maç bizim için dönüm noktası gibiydi. Takımımız iyi mücadele etti. İlk yarıda şanssız bir gol yedik ama mücadeleyi bırakmadık. İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girmemize rağmen değerlendiremedik. Şu anda fiziksel olarak çok iyi durumdayız. Maçı zor da olsa kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Denizlispor bundan sonra üst sıralara tırmanacaktır. Hedefimiz daha yukarılarda yer almak." diye konuştu.

Turhan, Balıkesirspor'u da mücadelesinden dolayı kutladığını sözlerine ekledi.

İsmet Kamak: "Aslında 1 puan son dakikalarda bizim için iyi olacaktı ama olmadı"

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, her iki takımın oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Kamak, sonuçtan duydukları üzüntüyü dile getirerek, "İyi bir mücadele gösterdik. Ama daha sonra özellikle kendi yarı sahamızdan çıkamamamız, rakibin ortaya koyduğu atakların arkasından boşlukları iyi değerlendiremedik. Aslında 1 puan son dakikalarda bizim için iyi olacaktı ama olmadı. Kısmet değilmiş. Son dakikada atılan gollerin mutluluğu nasıl çok fazlaysa yenilen gollerin üzüntüsü de o kadar çok oluyor. Çalışmaya yensek de yenilsek de devam edeceğiz. Her maçın hikayesi ayrı, bu maçınki buydu. Ama bundan sonraki maçlarda böyle olacak diye bir şey yok. Çok iyi çalışarak takımı bulunduğu konumdan yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.