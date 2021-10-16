Altay, Fatih Karagümrük maçına hazır

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 16.00'da başlayacak Altay-VavaCars Fatih Karagümrük maçında hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Eren Erdoğan ile Martin Rodriguez, antrenmanda yer almadı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük 'ü konuk edecek Altay , bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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