Altınordu'da Eroğlu oyundan memnun

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süper Lig temsilcisi Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybeden TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımının iyi sinyaller verdiğini söyledi. Arayı iyi değerlendirmek için organize edilen özel müsabakada bir bakıma Erzurum deplasmanının provasını yaptıklarını belirten Eroğlu, "İlk yarıda savunma ve hücumda çalıştıklarımızı görebildim. Göztepe Süper Lig takımı, aynı direnci verebildik. Kendi hatamızdan kalemizde bir gol gördük. Bizim için skor çok önemli değil" diye konuştu.

Oynadıkları hazırlık maçının kendilerine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirten Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda değişiklikler yaptık. Sakatlıktan dönen ve az oynayanları oyuna soktuk. Onlardan belli bölümlerde memnunum ama zaman zaman hatalarımız oldu. Ligde 8 hafta geride kaldı. Oyun formatımız önümüzdeki süreçte daha çok oturacak. Başarılı olmak için hem savunmayı hem hücumu birlikte yapan, topa sahip olan görüntüde oynamak zorundayız. Güzel sinyaller aldık" dedi.

"GÖZTEPE İZMİR İÇİN ÖNEMLİ"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'de sıkıntılı bir süreç geçiren Göztepe'nin çıkışa geçmesini beklediğini ifade ederek, "Göztepe ligde inşallah bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar alarak yukarıya doğru tırmanmaya başlar. İzmir için bence çok önemli Göztepe'nin buradaki başarısı" yorumu yaptı.