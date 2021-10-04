Altınordu'da yeniler tam isabet

İttifak Holding Konyaspor 'dan transfer edilen stoper Volkan Fındıklı, İstanbulspor 'dan gelen sol kanat Ali Dere , Menemespor'dan kadroya katılan sağ bek Rıdvan Koçak ve Hollanda ekibi MVV Maastricht'ten transfer edilen ön libero Kürşad Sürmeli, teknik direktör Hüseyin Eroğlu 'nun bankoları arasına girdi. Deneyimli teknik adam son 5 maçta, 4 futbolcusuna ilk 11'de görev verdi. İzmir ekibinde sadece Fethiyespor 'dan transfer edilen genç kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu yedek soyunuyor.

Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var