Altınordu'da yeniler tam isabet

TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak topladığı 10 puanla milli maç arasına 10'uncu sırada giren Altınordu'da yeni transferler ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
İttifak Holding Konyaspor'dan transfer edilen stoper Volkan Fındıklı, İstanbulspor'dan gelen sol kanat Ali Dere, Menemespor'dan kadroya katılan sağ bek Rıdvan Koçak ve Hollanda ekibi MVV Maastricht'ten transfer edilen ön libero Kürşad Sürmeli, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bankoları arasına girdi. Deneyimli teknik adam son 5 maçta, 4 futbolcusuna ilk 11'de görev verdi. İzmir ekibinde sadece Fethiyespor'dan transfer edilen genç kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu yedek soyunuyor.
Kaynak: DHA
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