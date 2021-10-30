Altınordu zincir kıracak

SPOR Toto 1'inci Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada pazartesi günü Adanaspor'a konuk olacak Altınordu, rakibini yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Sezonun ilk deplasmanında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıktan sonra dış sahada İstanbulspor, Gençlerbirliği, Bandırmaspor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen İzmir temsilcisi, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Ligde 10 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 9 puanlı Adanaspor'a yenilmesi halinde kendisini düşme hattında bulacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bir dönem yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ile rakip olacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen sol kanat Ali Dere'nin durumu belirsizliğini koruyor.