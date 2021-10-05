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Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası - Son Dakika

Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

05.10.2021 10:48
Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası halı saha turnuvası düzenlendi.

İlkokullar arası halı saha turnuvasının başlangıç vuruşunu Kaymakam Mehmet Can İrdelp yaptı. Çocukların sporu sevmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam İrdelp, maçın karşılaşma vuruşunu gerçekleştirirken, çocuklarla eğlenceli diyaloglar yaşadı.

Turnuvanın ilk maçında Zafertepe İlköğretim Okulu 3. ve 4. sınıflar karşılaştı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası
Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası
Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altıntaş'ta ilkokullar arası halı saha turnuvası - Son Dakika
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