Amatör Spor haftası yürüyüşü yapıldı

DÜZCE (İHA) – Ekim ayının ilk haftası olarak kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri Düzce'de başladı. Haftanın açılışı kortej yürüyüş ile başlarken, Anıtpark meydanında çeşitli gösteriler düzenlendi.

Her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzce'de de çeşitli etkinlikler ile başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da katıldığı etkinliklere Düzce belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, ASFK Düzce Şubesi Başkanı Erdoğan Bıyık ve sporcular katılım sağladı. Anıtpark Meydanından başlayan yürüyüş Nurettin Zafer stadına kadar devam etti. Nurettin Zafer Stadyumunda ise ilk program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Etkinliklerde konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, "2013 yılından bu yana kutladığımız Amatör Spor Haftası etkinliğine hoş geldiniz. Amatör haftası ilimizde ve Türkiye'de her yaşta insanın düzenli spor yapabilmesi için her türlü spor aktivesine çekmeye çalışıyoruz. Amatör spor haftası gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve birlik ve beraberliğimizi üst seviyeye çıkarmaya amaçlıyoruz. Son zamanlarda artan tesisleşmeyle birlikte bugünün amatörlerini yarının profesyonellerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"29 bine yakın lisanslı sporcu var"

Programda konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise il genelinde yaklaşık 29 bin lisanslı sporcunun olduğunu belirterek, "İlimizde şuanda 152 spor kulübü, 29 bine yakın lisanslı sporcu ile sporun her branşından faaliyet gösteren gurur tablosudur. Amatör spor haftasında gençlerimizin her branşta gelişmesi için Düzce Gençlik Spor Müdürlüğü olarak onları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, halk oyunları ve çocukların spor gösterileri ile devam etti. - DÜZCE