Üye Girişi
Amatörlere malzeme yardımı yapılacak - Son Dakika

Amatörlere malzeme yardımı yapılacak

16.10.2021 13:08
Amatörlere malzeme yardımı yapılacak

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade ederek, "Kulüplerimizin kapanıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade ederek, "Kulüplerimizin kapanıp gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, önümüzdeki günlerde kulüplere malzeme yardımı yapılacağını ifade etti. İki kısımda yardım yapılacağını dile getiren Mutlu Önal, ikinci kısım yardımların ise Kasım ayı sonunda olacağını söyledi.

Mutlu Önal, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh başkanım sağolsun. 300 Bin liralık yardım yapılıyor. İkinci yardım da Kasım ayında yapılacak. Eskiden ayakkabı ve top dağıtılıyordu. Malzemelerin tam manası ile kullanılıyor olması için değişiklik yapılmasını istedik. İlk kısımda 15 tane idman topu, 3 tane maç topu, 25 tane ayrım yeleği, 25 adet tekmelik, 25 adet de idman tişörtü verilecek. Bunu çoğaltalım istedik. Neticede kulüpler sıkıntıda. Özellikle gençlik kulüpleri, üç beş kişinin sırtında dönüyor. İdareci veya antrenör sürekli cebinden harcıyor. İkinci kısımda da eşofman takımı, bere, yağmurluk ve eldiven verilecek. Bunun için de onay çıktı. İlk bölümün dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. İkinci bölüm malzemeler ise Kasım ayının sonuna doğru olacak" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Kayseri, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatörlere malzeme yardımı yapılacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber 12:55 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Kritik maçlar öncesi kötü haber Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı 12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor 12:24 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu 12:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti 11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:30 Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı
12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı
12:28 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde Uğurcan mı, Altay mı fark yaratacak? İşte istatistikler
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:22 DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler
12:20 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor         
13:04
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı         
12:31
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti         
12:02
Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı         
10:52
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 13:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Amatörlere malzeme yardımı yapılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement