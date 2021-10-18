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Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

18.10.2021 11:18
Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, Amerikalı guard-forvet Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Amerikalı guard-forvet Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonuna 4 maçta 4 mağlubiyet ile başlayan son şampiyon Anadolu Efes, kadrosuna takviye yaptı. İstanbul ekibi, geçen sezon EuroLeague'de Maccabi Playtika Tel Aviv forması giyen ve 34 karşılaşmada maç başına 9,8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ortalamaları ile mücadele eden Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Anadolu Efes, Euroleague, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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