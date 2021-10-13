Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin 'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk 'ün göreve başladığını duyurdu.

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