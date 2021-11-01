Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Yönetim kurulunda yer alan diğer üyeler ise şunlar:

Başkan yardımcılığı ve sponsorluk asbaşkanı görevlerini Emir Sarar 'ın yürüteceği yönetimde Melis Giraud plak atışları asbaşkanı, Kadri Akgün havalı ve ateşli silahlar asbaşkanı, Murat Boyacıoğlu avcılık asbaşkanı, Ömer Seyfi Aktülün idari işler asbaşkanı oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan seçilen Gürsel Çolakoğlu'nun vekilliğini İbrahim Cahit Kocaeren üstlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı