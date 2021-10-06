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Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti - Son Dakika

Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

06.10.2021 14:17
Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan sporcu Egemen Özden ve ailesini Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan misafir ederek, Avrupa ikincisi olmasından dolayı sporcu Egemen Özden' e hediyesini verdi.

Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya'nın Casdelldefas kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan Biathle- Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler' de yarışan Malatyalı sporcu Egemen Özden Avrupa ikincisi olmuştu. - MALATYA

Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti
Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti
Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

Malatya, İspanya, Kayhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti - Son Dakika Spor


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