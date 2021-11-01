Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Rusya'da başlayacak.
Kazan kentinde 2-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli mayoyu 11 kadın, 13 erkek sporcu giyecek.
Kazan'a ulaşan milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Kadınlar: Beril Böcekler, Defne Taçyıldız, Deniz Ertan, Ekatarina Avramova, Hazal Özkan, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Nihan Çakıcı, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Güneş
Erkekler: Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Demirkan Demir, Doruk Tekin, Efe Turan, Emre Sakçı, Jerome Heidrich, Kemal Arda Güral, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan.
Kaynak: AA
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