Kazan'a ulaşan milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Rusya 'da başlayacak.

Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk

İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti