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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek

08.10.2021 11:07
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, ligi bu sezon ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, ligi bu sezon ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamada bulunan başantrenör Alper Hamurcu, antrenmanların ve hazırlık maçlarının çok verimli geçtiğini, hedeflerinin geçen yılın üzerinde bir sırada ligi tamamlamak olduğunu dile getirdi.

Takıma yeni katılan oyuncuların sinerjiyi yakaladığına ve iyi bir uyum sergilediğine dikkati çeken Hamurcu, "Geçen seneden aramıza katılan oyuncular var. Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Özellikle yeni gelen Ergül Eroğlu, geçen seneden Duygu Düzceler, Güldeniz Önal ve 1. Lig'den gelen Merve Nur Öztürk'ün performansları çok mutluluk verici. Sadece performansları değil, aralarındaki uyum da çok güzel." diye konuştu.

Daha çok defansif bir takım özelliğiyle öne çıktıklarını vurgulayan Hamurcu, şunları kaydetti:

"Hücum gücü olarak çok üst seviyede bir takım mıyız? Şu an için böyle bir şey söyleyemem. Ancak ilerleyen süreçte bu potansiyeli ortaya çıkartabilecek yeterince oyuncu var. Bunun haricinde, yerde yaptığımız hareketlerde, defans ve servis karşılamada gerçekten çok nadir hata yapabilecek bir takım oluşturduk. Elimizdeki oyuncular bu anlamda çok becerikli ve yeterli. Daha çok defans yapacağımız konusunda garanti verebilirim. Şu ana kadar takımın gösterdiği en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Blok ve defans organizasyonumuz birkaç maçı saymazsak çok iyi işliyor. Bazı rakiplerle oynadığımızda zorlandığımız durumlar olacak ama genel itibarıyla daha çok defans ve blok yapan bir takım izleyeceğiz. Atak için de ilerleyen zamanda çözüm üreteceğimizden hiç kuşkum yok."

Hedef ligde ilk 5

Bu sene tüm kulüplerin iyi yatırım yaptığını aktaran Hamurcu, her takım için maçların zor geçeceği bir sezon olacağını dile getirdi.

Seyirci desteğiyle oynamayı özlediklerini belirten Hamurcu, "Ligdeki hedefimiz, olabildiğince üst sırada bitirmek. Geçen sene 6. bitirdik, bu sene 5. bitirmek istiyoruz. Avrupa'da (CEV Challenge Kupası) da kupayı buraya getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Geçen yılın üstüne bir şeyler katıyor olmamız bizim en büyük hedeflerimizden biri." ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek

Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, voleybol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef, Sultanlar Ligi'ni ilk 5'de bitirmek - Son Dakika
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