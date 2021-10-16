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Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından - Son Dakika

Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından

16.10.2021 17:09
Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor sahasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor sahasında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Necati Erkmen, "Bandırma deplasmanı çok zor ve yıllardır çalışıyorum. Fiziki şartlardan dolayı hem de rakip olarak bizden 3 puan geride bir takımdı. Müsabakamız çok zorlu geçti. Oyuna etkisiz başladık, rüzgarla beraber etkili geldi ve çok güzel gol yedik. Haftalardır ölü çalıştığımız başarılarımıza 2 tane daha yenisini ekledik. Özellikle takım kaptanı Erdem'in attığı gol güzeldi. Takım savunmasını çok iyi yaptık ve müsabakadan 3 puanla ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik sorumlusu Mustafa Gürsel de kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Öncelikle kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmak için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Oyuna başladık ve golü bulduktan sonraki süreçte tamamen oyun kontrolü bizdeyken gol yedik. Bu golden sonra takımımızı etkiledi. İkinci yarıya oyuncularımız güzel başladı. Penaltımız karambole gitti. Penaltımızı değerlendiremedik. Futbolda bazen iyi oynasak böyle sonuçlar elde ediliyor. Buda bizi üzdü ancak gelen taraftarımıza iyi bir takım seyrettirmek ve bu oyunun mücadelesini devamlı yükselterek bundan sonraki maçlarda oyunsal anlamda güzel bir performansla oynamalıyız. Bu maç için üzüldük artan seyircilerimizin karşısında yenmekte vardı. Bundan sonraki maçlarda da telafi edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından
Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından

Futbol Federasyonu, Bandırmaspor, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor MKE Ankaragücü maçı ardından - Son Dakika Spor


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