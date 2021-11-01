Başkan Bozkurt İnönü Belediyesi sporcuları ile toplantı yaptı

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımının 2020-2021 Sezonundaki başarıları ve 2021-2022 Sezonunun değerlendirilmesi yapıldı. Başkan Bozkurt, "Sporcularımızın geçtiğimiz sezon elde ettikleri ulusal ve yerel branşlardaki üstün başarılarından dolayı kutluyor, önümüzdeki 2021-2022 sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları da desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR