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Başkan Yüce: "Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" - Son Dakika

Başkan Yüce: "Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

25.10.2021 15:33
Başkan Yüce:

BAL Ligi ve altyapıda mücadele edecek olan Erenlerspor'un sezon açılış maçına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Daha sağlıklı bir toplum olmak küçük yaştan itibaren spor ile hemhal olmayı gerektirir.

BAL Ligi ve altyapıda mücadele edecek olan Erenler spor'un sezon açılış maçına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Daha sağlıklı bir toplum olmak küçük yaştan itibaren spor ile hemhal olmayı gerektirir. Bizler de bu gerçeğin bilincinde spor faaliyetlerine azami gayret gösteriyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Amatör Spor Kulüpleri Bal Ligi'nde mücadele edecek olan Erenlerspror'un sezon açılış maçına katıldı. As Akyazıspor ile Erenlerspor arasında gerçekleşen maçta konuşan Başkan Yüce, amatör liglerde mücadele edecek tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi. Maçı tribünden takip eden Başkan Yüce'ye, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, Tokyo 2020 Olimpiyat Hakemi Uğur Kobaş ve futbolseverler eşlik etti. Sakarya'nın farklı branşlarda birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını bildiren Başkan Yüce, gerçekleşen müsabakaların sadece ülkemizde değil artık dünya tarafından takip edildiğini ifade etti.

Spora ve sporcuya kapılarımız her zaman açıktır

Spora verilen desteğin her geçen gün artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Yüce, "Spor, kardeşliğin, barışın, evrenselliğin bir simgesidir. Sağlıklı bir toplum olabilmek, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için toplumsal anlamda en önemli unsurlardan biri spordur. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel gelişime de etki eder. Ruh ve beden sağlığı kuvvetli bir toplum olmak sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelerden geçer. Daha sağlıklı bir toplum olmak ise küçük yaştan itibaren spor ile hemhal olmayı gerektirir. Bizler de bu gerçeğin bilincinde spor faaliyetlerine azami gayret gösteriyoruz. Şehrimizde sporun gelişmesi için bütün kurumlarımızın uyum içinde ve bir arada çalışmasına, projeler üretmesine mutlulukla bakıyorum. Birliğimiz, birlikteliğimiz ne kadar güçlü olursa şehrimize o kadar güzel ve verimli hizmetler sağlarız. Herkesin bilmesini isterim ki Sakarya Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya kapıları her zaman açıktır" diye konuştu.

Farklı branşlara ev sahipliği yapıyoruz

Sakarya'nın spor şehri olacağının altını çizen Başkan Yüce, "Şehrimizde tüm kurumlarımız ile işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz projelerle 'Spor Şehri Sakarya' hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Hepinizin bildiği gibi şehrimizde, ülkemizin en önemli parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde BMX Dünya Kupasını gerçekleştiriyoruz. BMX Supercross yarışlarına ve Dağ Bisikleti Yarışlarına ev sahipliği yapmak bizleri çok mutlu ediyor. Sakarya bisikleti seven bir şehir. Sadece bisiklet sporunda değil diğer tüm profesyonel ve amatör spor branşlarında da sporculara desteğimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde 24 farklı branşta 2 bin 627 sporcu ve 34 antrenör mevcut. Her geçen gün sporcularımızın başarıları artıyor. Biz de bu durumu büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz. Özellikle genç sporcularımıza dürüstlükten, fair playden, saygıdan ödün vermemelerini tavsiye ediyorum. Azim ve hırs her türlü spor branşının içinde elbette önemlidir. Ancak hırsınızı rakiplerinize zarar vermek için kullanmayın. Eski bir profesyonel sporcu olarak sizlere en büyük tavsiyem budur" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Yüce: Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Yüce: Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Yüce: Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Yüce: Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz
Başkan Yüce: Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Fevzi Kılıç, Ekrem Yüce, Erenler, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Yüce: 'Spor şehri Sakarya hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz' - Son Dakika Spor


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