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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

21.10.2021 22:55
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda İsrail'in Neve David Ramla ekibini 79-64 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda İsrail'in Neve David Ramla ekibini 79-64 yendi.

Ramla şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde bitiren Nesibe Aydın, soyunma odasına 35-29 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nesibe Aydın, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği karşılaşmayı 79-64 kazandı.

Grupta Nesibe Aydın ikide iki yaptı, Neve David Ramla ise ikinci yenilgisini yaşadı.

basketbol, İsrail, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


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