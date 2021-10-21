Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda İsrail'in Neve David Ramla ekibini 79-64 yendi.

Ramla şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde bitiren Nesibe Aydın, soyunma odasına 35-29 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nesibe Aydın, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği karşılaşmayı 79-64 kazandı.

Grupta Nesibe Aydın ikide iki yaptı, Neve David Ramla ise ikinci yenilgisini yaşadı.