SALON: Astroballe
HAKEMLER: Sreten Radovic, Tomasz Trawicki, Benjamin BarthASVEL: Okobo 7, Lacombe 11, Jones 16, Kostas Antetokounmpo 10, Kahudi, Gist 5, Fall 1, Osetkowski 10, Howard 13, Strazel 2ANADOLU EFES: Micic 24, Larkin 15, Beaubois 13, Pleiss 8, Singleton 3, Tolga Geçim 2, Moerman 6, Dunston 2, Anderson, Doğuş Balbay, Petrusev, 1'İNCİ PERİYOT: 20-25DEVRE: 35-493'ÜNCÜ PERİYOT: 53-62
THY Euroleague'in 3'üncü haftasında Anadolu Efes ilk yarısını 14 sayı önde tamamladığı maçta Fransız ekibi ASVEL'e 75-73 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes: 75 - 73 - Son Dakika Spor