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Anadolu Efes, Zalgiris'i farklı geçti - Son Dakika

Anadolu Efes, Zalgiris'i farklı geçti

29.10.2021 22:15
Anadolu Efes, Zalgiris'i farklı geçti

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Daniel Ierrezuelo, Milivoje Jovcic,Elias KoromilasANADOLU EFES: Micic 11, Simon 11, Beaubois 3, Pleiss 17, Moerman 8, Bryant 10, Petrusev 14, Larkin 8, Tuncer 6, Singleton 6, Erten Gazi, Buğrahan Tolga GeçimZALGİRİS KAUNAS: Giffey 2, Lekavicius 14, Kalnietis 2,...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Daniel Ierrezuelo, Milivoje Jovcic,Elias Koromilas

ANADOLU EFES: Micic 11, Simon 11, Beaubois 3, Pleiss 17, Moerman 8, Bryant 10, Petrusev 14, Larkin 8, Tuncer 6, Singleton 6, Erten Gazi, Buğrahan Tolga GeçimZALGİRİS KAUNAS: Giffey 2, Lekavicius 14, Kalnietis 2, Cavanaugh 9, Nebo 8, Jankunas 9, Ulanovas, Milaknis 14, Blazevic 2, Lukosiunas, Strelnieks, 1'İNCİ PERİYOT: 24-17DEVRE: 44-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-46

THY Euroleague'in 7'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas konuk etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini 94-60'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 17 sayıyla Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss oldu.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Yunanistan, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Zalgiris'i farklı geçti - Son Dakika Spor


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