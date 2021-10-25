- BB Erzurumspor taraftar token arzı başladı

ERZURUM - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ekonomik kalkınma projesi kapsamında Bitexen ile anlaşmaya vardı. 250 milyon coinden oluşan BB Erzurumspor taraf tokenlerının 100 milyonu bugün itibariyle satışa çıkarıldı.

BB Erzurumspor taraftar token çıkarmak ve ekonomik anlamda fayda kazanmak için Bitexen ile masaya oturdu. Bugün itibariyle "ERZ token" olarak satışa çıkarılan 100 milyon tokenın değeri 0,25 kuruş olarak belirlendi. Taraftar token ile hem kulübün hem de Erzurumspor taraftarının kazanacağını belirten BB Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, "Her kazandığımız maçta ve özellikle Süper Lig'e çıktığımız zaman Erzurumspor token ile hem sizler hem de bizler kazanmış olacağız" dedi.

"Hem biz hem siz kazanacaksınız"

Kalkınmanın temelinin ekonomi olduğunu ve bu kapsamda Bitexen ile anlaşarak taraftar token çıkarttıklarını kaydeden BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, "Şehirlerin özellikle şehir takım taraftarlarının spora olan sevdasını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bugüne kadar yıllardır takımımızın arkasından koştuk. Erzurumspor taraftarının layık olduğu Süper Lig'e çıkmak için maksimum şekilde çalışıyoruz. Kalkınmanın temeli ekonomiden geçiyor. Bu kural futbol içinde en temel özelliklerden bir tanesidir. Ekonomiyle beraber futbolcularımıza da çok iş düşüyor. Spor ekonomimize katkı olsun diye Bitexen şirketiyle anlaşarak 'Erzurumspor taraftar token' çıkarmaya karar verdik. Tokenler bugün satışa çıkartılacak. Yatırımcılarımızın ve taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. Erzurumspor'u ekonomik anlamda destekleyecek taraftar token ile birlikte bizler de Süper Lig'e çıkma noktasında en maksimum şekilde elimizden geleni yapacağız. Her kazandığımız maçta ve özellikle Süper Lig'e çıktığımız zaman Erzurumspor token ile hem sizler hem de bizler kazanmış olacağız" açıklamalarında bulundu.

"BB Erzurumspor taraftar coin'in ilk arzı 100 milyon token"

Erzurumspor taraftar tokenlarını 250 milyon ile başlattıklarını söyleyen Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Şu ana kadar Bitexen olarak aktif kullanıcımız 2 milyona yakın bulunuyor. Spora desteklerimiz gün geçtikçe daha da artıyor. Türkiye'de sadece Süper Lig'de değil 1. Lig ve daha alt liglerde de takımlarımızı destekliyoruz. Sadece takım ve taraftar tokenları ile değil takımlarımıza göğüs sponsoru olarak ekstra destekler de sağlıyoruz. ERZ Coin ile Erzurumspor'un finansal anlamda token arzını 25 Ekim'de başlatıyoruz. Arz ve ön satım 10 günlük bir süreçten oluşacak. İlk olarak 250 milyon coin ile başlıyoruz. Bunun sadece 100 milyon tokenı ilk arzda kullanılacak. İlk arzımızın kullanımı 0,25 kuruş olacak. Plakamızın 25 olması ve ilk alıcıların daha fazla fayda sağlamaları açısından bunu uygun gördük" diye konuştu.