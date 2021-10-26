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Bergama Belediyespor: 4-2 - Son Dakika

Bergama Belediyespor: 4-2

26.10.2021 16:39
Bergama Belediyespor: 4-2

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)AKHİSARSPOR: Enes (xx) - Göksu (xxx), Yavuz Serkan (x) (Dk. 61 Bora xx), Mert Özyıldırım (xxx) (Dk. 116 Salih), Bertuğ (xxx), Yusuf Cihat (xxxx), Oğuzcan (xx) (Dk. 61 Mert Efe x), İbrahim (x) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), İlke Akman (xx), Yunus Doğan (xx)AKHİSARSPOR:  Enes (xx) - Göksu (xxx), Yavuz Serkan (x) (Dk. 61 Bora xx), Mert Özyıldırım (xxx) (Dk. 116 Salih), Bertuğ (xxx), Yusuf Cihat (xxxx), Oğuzcan (xx) (Dk. 61 Mert Efe x), İbrahim (x) (Dk. 61 Semih xx), Yusuf Acer (xxx), Orçun (x) (Dk. 67 Muhammed Embiya x), Recep (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Mustafa Gürbüz (x) - Yusuf Tekin (xx), Mehmet Soyarslan (xxx) (Dk. 82 Mustafa Altay x), İsmail Cem (xxx) (Dk. 92 Emirhan x), Özkan (x), Murat (xx), Yusuf Can (x) (Dk. 30 Hamit xx), Kuban (x), Mehmet Vural (x) (Dk. 46 Fikret xx), Gökhan (xx) (Dk. 81 Tezcan x), Şerafettin (x) (Dk. 46 Alpay xx)GOLLER: Dk. 23 Oğuzcan, Dk. 85 Bertuğ, Dk. 101 ve Dk. 120 Yusuf Cihat (Akhisarspor), Dk. 46 ve Dk. 54 İsmail Cem (Bergama Belediyespor)SARI KARTLAR: Göksu (Akhisarspor), Yusuf Tekin, Şerafettin, Alpay, Mustafa Altay (Bergama Belediyespor)ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki Ege derbisinde 3'üncü Lig temsilcisi Bergama Belediyespor'u konuk eden 2'nci Lig ekibi Akhisarspor, normal süresi 2-2 tamamlanan maçı uzatmada 4-2 kazanarak bir üst tura yükseldi. Yeşil-siyahlılar 23'üncü dakikada Oğuzcan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bergama Belediyespor, 46'ncı dakikada İsmail Cem'le tabelayı eşitledi. İsmail Cem bu kez 54'üncü dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı. Akhisarspor, bitime 5 dakika kala Bertuğ'un ayağından eşitliği sağladı. Normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatma dakikalarına gidildi. Ev sahibi Akhisarspor 101 ve 120'nci dakikalarda Yusuf Cihat'ın attığı gollerle karşılaşmayı 4-2 kazanıp tur atladı.

- Akhisar

Bergama Belediyespor, Bora Füzesi, Spor Toto, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama Belediyespor: 4-2 - Son Dakika Spor


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