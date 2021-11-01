Bergama Belediyespor galibiyeti unuttu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Elazığspor'u 2-1 yenen Bergama Belediyespor, daha sonra çıktığı 9 karşılaşmada 3 puanı bir arada göremedi. Son olarak deplasmanda Artvin Hopaspor'a 2-1 mağlup olan İzmir ekibi 7 puanda kalarak düşme hattına demir attı. Teknik direktör Murat Yoldaş ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına geçici olarak getirilen antrenör Soner Keleş de kötü gidişatı engelleyemedi. Keleş, 2 lig maçından 1 puan çıkarırken, Bergama ekibinin kupaya da veda etti. Kümede kalma barajının 3 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Bergama Belediyespor, pazar günü Osmaniyespor FK'yı konuk edecek.