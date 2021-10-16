Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Minik kale maç sonrası yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut idmanıyla siyah-beyazlı oyuncular günü noktaladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

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