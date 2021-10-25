Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya milli davet

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Rusya ve Malta ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

Dalic'in açıkladığı 24 kişilik aday kadroda Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida da yer aldı.

İki galibiyetin Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nın kapılarını açtığını aktaran Dalic, "Bu amaca ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Odak noktamız Malta. Ciddi oynamamız gereken kilit bir karşılaşma." dedi.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Lille)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Duje Caleta Car (Marsilya), Josip Juranovic (Celtic), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josip Stanisic (Bayern Münih)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (West Ham), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Torino), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Marko Livaja (Hajduk Split)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda bulunan Hırvatistan, 11 Kasım'da Malta ve 14 Kasım'da Rusya ile karşılaşacak.