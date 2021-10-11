Binicilik: Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları

Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirildi.

Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirildi. Tabiat Binicilik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Binicilik Federasyonunun takviminde yer alan yarışlara çeşitli kulüp ve şehirlerden 55 sporcu katıldı. Sporcular, engel atlama yarışlarında 100 santimetreye kadar çıkan engelli parkurlarda kıyasıya yarıştı. Equifun ve engel atlama disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda ise sporcular performanslarını sergiledi. Çeşitli seviye ve kategorilerde birinci olan sporcular, organizasyon sonunda ödüllendirildi.

Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Spor › Binicilik: Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları - Son Dakika Spor

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