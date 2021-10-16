Bodrumspor lidere karşı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bodrumspor, yarın zirve yarışında deplasmanda lider Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Yunus Dursun yönetecek. Ligde iç sahada 4'te 4 yapıp, deplasmandaki son 2 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar 15 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Namağlup unvanını koruyan Sivas ekibi ise 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puanla zirvede yer alıyor. Bodrum'un rakibini mağlup ettiği takdirde diğer takımların alacağı sonuçlara göre liderliği tekrar devralma şansı bulunuyor.