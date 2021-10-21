Bolusporlu futbolcular, iyi oyunu skora yansıtmak istiyor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'un kaptanı Fethi Özer ile defans oyuncusu Mehmet Zahit Çınar, karşılaşmalarda ortaya koydukları iyi oyunu skora yansıtmak istediklerini söyledi.

Özer ile Çınar, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, ligin geride kalan 9 haftası ile son oynadıkları Bursaspor maçını değerlendirdi.

Bursaspor karşısında duran iki toptan gol yiyerek geriye düştüklerini anlatan Özer, "Saha içinde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar oynadığımız hiçbir takıma ezilmedik. Hep oyunda üstün olduğumuzu düşünüyorum. Bir tek skor almada problemlerimiz var." dedi.

Özer, takımlarının iyi olduğunu, bu nedenle kötü düşünmeye gerek olmadığını vurgulayarak, "Sonuçta iyi oynadığımız bir oyun var. Bunun meyvesini eninde sonunda alacağımızı düşünüyorum. Menemenspor maçının hazırlıklarına başladık, kazanacağız. Zaten kazanmaktan başka da şansımız yok. İnşallah onun için elimizden geleni yapıp galip geleceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Özer, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz deplasmanlarda pandemiden dolayı çok yoğun baskı görmesek de takımlarını destekleyen taraftarlar oluyor. Biz de gerçekten içeride bunun sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızdan skor ne olursa olsun, maçın başından sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. Her zaman yanımızda olsunlar, onların desteğini hissedelim."

Mehmet Zahit Çınar: "Eninde sonunda iyi oyunun mükafatı olacaktır"

Defans oyuncusu Mehmet Zahit Çınar da iyi oynamalarına rağmen skor anlamında istediklerini yapamadıklarını söyledi.

Her maçta iyi oyun ortaya koyduklarını dile getiren Çınar, "Deplasmanda, içeride fark etmiyor, her şekilde rakiplerden çok daha üstün oyunlar oynuyoruz ama skoru bulamıyoruz. İnşallah bunu da bulacağız. Çünkü eninde sonunda iyi oyunun mükafatı olacaktır." diye konuştu.