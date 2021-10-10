Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.
Dereceler
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Süre
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1.31.04.103
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|+14.584
|3
|Sergio Perez
|Red Bull
|+33.471
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+37.814
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|+41.812
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|+44.292
|7
|Lando Norris
|McLaren
|+47.213
|8
|Carlos Sainz
|Ferrari
|+51.526
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|+82.018
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|+1 tur
|11
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|+1 tur
|12
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|+1 tur
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|+1 tur
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|+1 tur
|15
|George Russell
|Williams
|+1 tur
|16
|Fernando Alonso
|Alpine
|+1 tur
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|+1 tur
|18
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|+1 tur
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|+2 tur
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|+2 tur
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti - Son Dakika Spor