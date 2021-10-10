Bottas, Türkiye Grand Prix'sinde 1.31.04.103'lük derece elde etti

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1 saat 31 dakika 4.103 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 14.584 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez ise Bottas'ın 33.471 saniye arkasında yer aldı.

Dereceler

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

Sürücü Takım Süre 1 Valtteri Bottas Mercedes 1.31.04.103 2 Max Verstappen Red Bull +14.584 3 Sergio Perez Red Bull +33.471 4 Charles Leclerc Ferrari +37.814 5 Lewis Hamilton Mercedes +41.812 6 Pierre Gasly AlphaTauri +44.292 7 Lando Norris McLaren +47.213 8 Carlos Sainz Ferrari +51.526 9 Lance Stroll Aston Martin +82.018 10 Esteban Ocon Alpine +1 tur 11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +1 tur 12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 tur 13 Daniel Ricciardo McLaren +1 tur 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri +1 tur 15 George Russell Williams +1 tur 16 Fernando Alonso Alpine +1 tur 17 Nicholas Latifi Williams +1 tur 18 Sebastian Vettel Aston Martin +1 tur 19 Mick Schumacher Haas +2 tur 20 Nikita Mazepin Haas +2 tur

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