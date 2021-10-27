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Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı

27.10.2021 21:51
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Pazartesi akşamı oynanacak olan TFF 1. Lig 11. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Bursaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında Pazartesi akşamı oynanacak olan TFF 1. Lig 11. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçının biletileri 21.30 itibariyle satışa çıktı. Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak ve Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan müsabaka için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde; Vip 1.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 100,00 TL, Doğu Alt Tribün: 50,00 TL, Doğu Üst Tribün: 30,00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL. - BURSA

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı

Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor-Ankara Keçiörengücü maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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