Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Teknik Direktör Özcan Bizati yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas - pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor , TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerinde kampa girdi.

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