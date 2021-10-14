Bursaspor galibiyet hesapları yapıyor

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'un teknik direktörü Özcan Bizati, Beypiliç Boluspor maçında 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" ifadesini kullandı.

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan açıklamaya göre, Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları kapsamında,Özlüce Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan Bizati, belirli bir oyun formatını oturttuklarını, daha da iyi olacaklarını aktardı.

Boluspor maçında üç puanı hedeflediklerini ifade eden Bizati, şunları kaydetti:

"Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Ortak başarıya gitmek için herkesi tribünlere takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Bu arada Boluspor maçında İsmail Yüksek'in oynama ihtimali var. İsmail Çokçalış'ın bir aya yakın iyileşme süreci var. Erhan'ın durumu da maç saatinde belli olacak."