Bursaspor, Kocaeli'de taktik çalıştı

Kamp çalışmalarına Kocaeli'de devam eden Bursaspor'da basına 30 dakikası açık olan idmanın büyük bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar idmanın büyük bölümünde taktik çalıştı.Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve İsmail Yüksek takımdan ayrı çalışırken Erhan Erentürk, Ramazan Keskin, Kubilay Sönmez ve Cristobal Jorquera'nın tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA