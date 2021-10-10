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Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı"- "Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın... - Son Dakika

Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı"- "Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın...

10.10.2021 10:38

Son dakika gelişmesine göre - Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı" "Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın madalyayı kıl payı kaçırmış olmanın üzüntüsüydü" "Sosyal medyada çok fazla antrenman videosu yayınlamamaya çalışıyorum" 2020 Tokyo Olimpiyatlarında...

- Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı"

"Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın madalyayı kıl payı kaçırmış olmanın üzüntüsüydü"

"Sosyal medyada çok fazla antrenman videosu yayınlamamaya çalışıyorum"

ANKARA - 2020 Tokyo Olimpiyatlarında kendi branşında gümüş madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu, "2020 Olimpiyatlarında aldığım gümüş madalya bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı" dedi.

Olimpiyatta gösterdiği başarıyı aralık ayında İstanbul'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası'nda da devam ettirmek istediklerini dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, "Dünya şampiyonası'nın İstanbul'da olması bizim için çok büyük bir avantaj ve moral kaynağı oldu. Olimpiyatlardan sonra gördüğümüz ilgi ve alakanın İstanbul'daki şampiyonada da devam edeceğini hissettiğimiz için çok heyecanlıyız. Olimpiyatta çok önemli bir başarı grafiği yakaladık ve bunu da kendi evimizde düzenlenen dünya şampiyonasında devam ettirmek istiyoruz. İki hafta önce antrenmanlara başladım. Yarın da Erzurum'a yolculuğum var. Yüksek rakımda antrenmanlara başlayacağım sonrasında da İstanbul seviyesinde, aralık ayında antrenmanı sonlandıracağız. Dünya şampiyonasına da aynı olimpiyatlara hazırlandığımız gibi hazır gitmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal medyada çok fazla antrenman videosu yayınlamamaya çalışıyorum"

Antrenmanlarda yeni stratejiler ortaya koyduklarını aktaran Çakıroğlu, "Oynanan tüm müsabakalara her türlü sosyal platformlardan ulaşabiliyor rakiplerim. Bu yüzden her önemli bir turnuvaya giderken farklı strateji ve hareket eklemeye çalışıyoruz. Profesyonel sporcuların genel olarak yaptığı gibi sosyal medyada çok fazla antrenman videosu yayınlamamaya çalışıyorum. Her turnuvaya giderken farklı bir strateji uyguluyoruz ve bunu da çok göz önünde yapmıyoruz. Rakip olarak gerginliğim yok ama ülke olarak sadece daha büyük beklentilerin olduğunun farkındayım" ifadelerine yer verdi.

"Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın madalyayı kıl payı kaçırmış olmanın üzüntüsüydü"

Olimpiyatlarda madalya kürsüsünde döktüğü göz yaşının sevinçten değil altın madalyayı kazanamadığı için döktüğünü belirten Çakıroğlu, "Olimpiyat çok farklı bir ortam ve 24 yaşında olimpiyat havasını soluyarak final oynadım. Bunu Türkiye'ye döndüğümde idrak edebildim. Orada madalya kürsüsünde döktüğüm göz yaşı gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın madalyayı kıl payı kaçırmış olmanın üzüntüsüydü" diye konuştu.

"2020 Olimpiyatlarında aldığım gümüş madalya bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı"

Gümüş madalyanın ardından sırada iki olimpiyat hakkının olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, "Döndükten sonra çok bir şey değişmedi. Kadın boksuna ilgi arttı. Sosyal medyada aldığım mesajlar genelde kız babalarından, çocuklarının fotoğraf ve videolarını gönderiyorlar. Geri dönüş yapamasam da haberdarım. İlgi ve alaka arttı ama ben hep olimpiyat hayali kuruyordum. 2020 Olimpiyatlarında aldığım gümüş madalya bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı - Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın...
Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı - Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın...
Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı - Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın...
Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı - Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın...

Buse Naz Çakıroğlu, Olimpiyat, Tokyo, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: 'Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı'- 'Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın... - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Buse Naz Çakıroğlu: "Olimpiyatlarda aldığım madalya, bana iki olimpiyat hayali kurmamı sağladı"- "Gümüş madalya kazanmanın sevinci değil altın... - Son Dakika
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