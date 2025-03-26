Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir

Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP\'nin başına geçebilir

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Lütfü Savaş'ın CHP kurultayının iptali için başvuruda bulunması sonrası 38. Olağan Kurultay'ın "yok hükmünde" sayılması olasılığı gündeme geldi. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti liderliğine dönme olasılığı var.

26.03.2025 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, arka arkaya yaptığı toplantılarla yol haritasını belirlemeye çalışıyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINMIŞTI

2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali istemi de yargıya taşındı.

LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAY İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması, bir kez daha gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu. CHP yöneticileri ise bütün bu olasılıklara karşı "B Planlarının hazır olduğunu" belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU DÖNEBİLİR

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor. Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ UYARMIŞTI

Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu savunmuştu.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

"KURULTAY YOK HÜKMÜNDE SAYILIRSA ŞARTLAR DEĞİŞİR"

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor.

"Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor.

Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun adaylığı grup onayına sunularak resmileşecek

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI DA ONAYA SUNULACAK

Öte yandan CHP yönetimi, parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde bir milyon 653 bin üyenin oylarıyla partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Meclis grubunda da oylama kararı aldı. CHP'nin Meclis grubu Perşembe günü basına kapalı toplanarak İmamoğlu'nun adaylığını oylayacak. Gruptan İmamoğlu'nun aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak resmen adaylaşması, seçim takviminin ilan edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mümkün olabilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Lütfü Savaş, Politika, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Serkan Yalçın:
    kardeşlerim burası ak.haber.com buraya bidaha gitmiyelim buraya sadece akkoyunlar yorum yapıyor 108 111 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yalan.haber.com.oyle bişey yok sen. pazardan niye haber paylaşmıyor sun tüm CHP'li arkadaşlarımız ve öbür partiler bu Sondakika habere kimse gitmesin baykot 69 59 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    kiliçdaroglu en azindan bel. başkanlarini metrise göndermiyordu kaybetsede)) 28 39 Yanıtla
  • 798006:
    Meral Akşener in MHP başına gecmesine engel olanlar, Kılıçdaroğlu nun da CHP nin başına geçirmeye çalışıyor,birileri ülkenin sonsuza dek AKP den kurtulmasinin önüne geçiyor,muhalefeti sürekli karıştırarak. 34 33 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    kitle okadar cehalet içindeki olanı biteni bile analiz edemiyor makarna yemekten beyniniz durmuş ben izah ediyim size kurultay kararı ekrem başkanı chp nin başına geçirmek için alındı durduk yere verilen bir karar değildi kurultay yapılacak ekrem imamoğlu chp nin başına geçecek sonra yan rolde sizi becerirken baş rolde daha güzel pozisyonlarda sizi halkla buluşturacak :) 18 30 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    1.653 bin ise bunlar niye 13/15 milyon diyor lar 13 18 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Tek çare Kılıçdaroğlu 19 10 Yanıtla
  • 78908900:
    Burak hanzade atlı kullanıcı ,Öncelikle seni insan olmaya davet ediyorum...O makarnacı diye adlandırdığın kişiler den seçşm zamanı oy isteyeceksiniz ,hakaret edio oy istemek de senin bit yavrusunun işi .. 24 4 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    mal lar cok hırsız kardesim 16 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Burak Hanzade adlı kullanıcı ," Turkiye'ye gelmeyin can ve mal güvenliği yok" derken Avrupaya ekonomiyi düşündünüz mü ? "İran ile Türkiye kapışsa İran dan taraf olurum " diyen vekiliniz kadar ülke düşmanısınız.. Rkonomi bozuk diye UCUZ kişilere oy vetecek değiliz...Soğan patates ile ülke ekonomisini bir tutan Antilop... 6 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:23 Başkan vekili seçiminde ilginç anlar Meclis Başkanı epey sinirlendi Başkan vekili seçiminde ilginç anlar! Meclis Başkanı epey sinirlendi
10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:37:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement