İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu - Son Dakika
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Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi gerçekleştirildi. CHP'nin adayı Nuri Aslan ve AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul'un yarıştığı seçimin 3'üncü turunda 177 oyla salt çoğunluğa ulaşan Nuri Aslan başkanvekili seçildi.

26.03.2025 15:02
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği'nin kararıyla bugün başkanvekili seçmek için toplandı.

İKİ ADAY YARIŞTI

Başkanvekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Saat 13.00'te başlayan toplantının 1'inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.

NURİ ASLAN BAŞKANVEKİLİ OLDU

Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.

"EN KISA SÜREDE EMANETİ ONA TESLİM EDECEĞİZ"

CHP lideri Özgür Özel ile kameralar karşısına geçen Aslan, "Geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık. İstanbul'un oylarıyla seçilmiş başkanımız en kısa sürede gelecek, emaneti ona teslim edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu


NURİ ASLAN KİMDİR?

Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeynel Abidin Okul, Ekrem İmamoğlu, Nuri Aslan, İstanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yobaz deşen:
    aktroller gelir şimdi badem yağı tarikato marikato 32 57 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Hırsız olmasın yeterli.. 58 12 Yanıtla
  • Fırat bilim:
    kaleye almak için badem bıyıkları ramazan makarnası kolisi hazırlanmış ama başkanvekili olamadı tüh yazık oldu :) 17 28 Yanıtla
  • Kayra D723:
    Kamalist ler basar şimdi burayı akşam bir var sarachanede gelin 6 7 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    En azından gemi mühendisi diplomalı:) 2 0 Yanıtla
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