Spor camiasından "23 Nisan" mesajları - Son Dakika
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Spor camiasından "23 Nisan" mesajları

23.04.2022 10:33
Spor camiasından "23 Nisan" mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Mesajlarda şu ifadeler kullanıldı.

FUTBOL FEDERASYONUUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızı dünyaya ilan ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ve inancı göstermiştir.  Şanlı tarihimizde bir dönüm noktası olan, birlik ve beraberliğimizin simgesi 23 Nisan, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.FENERBAHÇEMilli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü olan bugün, tarihimizdeki en önemli günlerinden biridir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü yarınlarımızın aydınlık yüzü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor;Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan'lara!GALATASARAYBağımsızlık ülküsüyle, demokratik bir Cumhuriyet'e sahip olmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusça gösterilen çabaların en önemli dönüm noktalarından biri olan, milli egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün barışın, sevginin ve umudun temsilcileri, aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİMilli egemenliğimizin simgesi, aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en önemli unsuru olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum.Bu önemli günün Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olmasının ayrıcalığını yaşıyoruz. Öncelikle ülkemizdeki evlatlarımız olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.Geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın; ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.TRABZONSPORBu güzel bayram çocuklarımıza armağan! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu OlsunİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR"Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir ikbal ışığısınız..."

Meclisimizin kuruluşunun 102. yıldönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.


- İstanbul
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23 Nisan kutlamaları Bursa'da coşkuyla başladı 23 Nisan kutlamaları Bursa'da coşkuyla başladı Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir Çocuklarımızın neşesi enerjimizdir

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Spor camiasından '23 Nisan' mesajları - Son Dakika


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