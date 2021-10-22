Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

- Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı Çaykur Rizespor Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

- Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı RİZE - Çaykur Rizespor Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 10. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İlk 9 haftada sadece 1 puan toplayabilen yeşil-mavili ekip, ligin son sırasına demir attı. 23 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa maçında sahadan 3 puan ile ayrılmak isteyen Çaykur Rizespor, maç öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman taktık çalışmaları ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Son Dakika

Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı

Fenerbahçeli futbolcular umduklarını bulamadı! Alkış beklerken, taraftarın ıslık tepkisiyle kahroldular

Kardeşinin gol atmasını hiç istemiyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündemde

Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti

Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor

İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası